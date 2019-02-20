شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات مقابل الريال السعودي خلال تعاملات الأربعاء 20-20-2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- ننشر أداء العملات العربية والأجنبية مقابل سعر الريال السعودي داخل المملكة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-2-2019 لتصبح وفقا لأخر تحديث كالتالي: أسعار العملات مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء: الدرهم الإماراتي 3.6726 0.0 الدولار الأسترالي 0.7865 0.25 الدينار البحريني 0.37683 0.05 الدولار الكندي 1.2827 0.05 الفرنك السويسري 0.9496 -0.25 اليوان الصيني 6.3274 -0.14 الجنيه المصري 17.56 0.11 اليورو 1.2301 0.19 الاسترليني 1.389 0.86 الدينار الأردني 0.709 -0.01 الدينار الكويتي 0.30012 -0.08 الدرهم المغربي 9.1967 -0.12 الريال العماني 0.38496 0.04 الريال القطري 3.64 -0.01

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