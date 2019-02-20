شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان: السعودية مستعدة للتعاون الاستخباراتي مع الهند والان مع التفاصيل

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إن السعودية مستعدة للتعاون الاستخباراتي مع الهند

وأضاف بن سلمان، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي، إن الإرهاب مصدر قلق مشترك مع الهند وأبدى استعداد بلاده للتعاون مع نيودلهي في مجال الاستخبارات.

وخلال المؤتمر، قال مودي إن ”الهند اتفقت مع السعودية على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والأمن البحري والسيبراني“.

وكان الرئيس الهندى، استقبل اليوم الأربعاء ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان فى القصر الرئاسى فى الهند، كما رحب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى بولى العهد الذى يقوم بزيارة حاليا إلى الهند.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم عن مودى قوله، فى تدوينة على موقع "توتير": "الهند تبتهج مرحبة بولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان".

فى السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار أن رئيس الوزراء تجاوز البروتوكول لاستقبال ولى العهد السعودى فى نيودلهى.

وقال كومار فى تصريح صحفى : "كسرا للبروتوكول، مودى يستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عند زيارته الأولى للهند".

والهند التى وصلها أمس (الثلاثاء) هى المحطة الثانية فى جولة الأمير محمد بن سلمان الآسيوية التى بدأها بزيارة باكستان الأحد الماضي.