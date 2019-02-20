شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية : 21 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

أكد تحالف دعم الشرعية باليمن أنه تم إصدار 21 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية. وأوضح التحالف أن هناك سفينتان تنتظران الدخول لميناء الحديدة منذ 15 يوما.



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