شكرا لقرائتكم تمتد 30 يومًا لرفع الوعي المروري.. أمن الطرق يدشن حملة أمنكم وسلامتكم هدفنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تحت رعاية مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي دشن قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الحملة الأمنية “أمنكم وسلامتكم هدفنا ” التي تنفذها القيادة الخاصة لقوات أمن الطرق في جميع مناطق المملكة.

وبهذه المناسبة قال اللواء خالد أحمد الضبيب نائب قائد القوات الخاصة لأمن الطرق إن قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق تقوم بجهود أمنية ومرورية وإنسانية طوال العام وتستشعر دومًا المخاطر التي تحدث على الطرق السريعة نتيجة إخلال بعض قائدي المركبات بأنظمة المرور والسلامة المرورية، حيث ينفرد جهاز أمن الطرق عن غيره بالعديد من المسؤوليات والخدمات الإنسانية لسالكي الطريق .

وأضاف أن هذه الحملة سوف تستمر لمدة ثلاثين يوما في كافة مناطق المملكة والتي نطمح من خلالها إلى توعية عموم قائدي المركبات بالكلمة الطيبة والتوعية المتنوعة والرسالة الهادفة موضحا أن لطلاب المدارس في المرحلة الثانوية وطلاب الجامعات نصيبًا من هذه الحملة لتحفيزهم للتقيد بقواعد السلامة المرورية وتعريفهم بالنظام العام .

وتابع الضبيب : أن قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق وإداراتها الفرعية في مختلف مناطق المملكة قد استعدت بشكل جيد لتنفيذ هذه الحملة الأمنية الهامة واضعة في حسبانها التركيز على عدد من الجوانب الإنسانية بالوصول بمدلولات هذه الحملة إلى المستشفيات وزيارة المرضى والمصابين جراء الحوادث المرورية كما أوضح أن القوات الخاصة لأمن الطرق ترتبط في مهامها بعلاقة تكاملية مع عدد من الجهات الأمنية والحكومية لذلك فهي تبني خططها وفق المتطلبات الأمنية الشاملة واضعة في الحسبان تكثيف أعمالها التوعية والأمنية والمرورية بما يتناسب مع موسمي الحج والعمرة والإجازات التي يتزايد فيها استخدام الطرق السريعة .

وأكد ان حملة “أمنكم وسلامتكم هدفنا” روعي فيها التنوع للوصول الى كافة قائدي المركبات تعزيزا للعلاقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل الجوال والمطويات والبرشورات التوعوية .

واختتم الضبيب تصريحه بقوله أنّ التعامل مع مرتادي الطرق يعد من أولويات مهارات منسوبي امن الطرق ولذلك حرصت قوات أمن الطرق العمل على عقد دورات مستمرة متخصصة لمنسوبيها بحيث يكون التنفيذ متوافق مع معطيات التدريب.



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