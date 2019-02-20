شكرا لقرائتكم ناريندرا مودي: المملكة أهم شريك للهند ومتفقون على تقويض بنية الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

رحب رئيس وزراء الهند بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للهند

ونوه بالعلاقات التي تربط بلاده بالمملكة العربية السعودية ووصفها بالوثيقة والقديمة التي تتميز بالود والمحبة .

وقال في تصريح صحفي عقب توقيع مذكرات التفاهم المشتركة : ” إن المملكة تمثل أهم شريك للهند وهي جار لنا وتؤمن الطاقة للهند وقمنا بتعزيز علاقاتنا حيث قامت بيننا شراكة استراتيجية، مؤكداً أن المباحثات بين البلدين مثمرة، ومرحباً بالاستثمار في بلاده “.

وأضاف قائلاً :” نحن متفقون على أن نمارس الضغوط على الدول التي تدعم الإرهاب ويجب تقويض البنية التحتية له ويجب معاقبة الإرهابيين والمؤيدين له، مؤكداً أن القضاء على دعم الإرهاب ومعاقبة الإرهابيين والمؤيدين له ضروري جداً ويجب علينا وضع استراتيجية في تحدي الإرهاب ” .

وقال دولته : ” إن الهند والمملكة تحملان رؤية مشتركة وأن منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي تعملان على استقرار وتأمين الأمن في هاتين المنطقتين، ولدينا مصالح مشتركة واتفقنا على إيجاد التعاون بيننا، واتفقنا أيضاً على تعميق التعاون بين البلدين في مجالات الأمن البحري والسبيراني “.

وأعرب دولة رئيس وزراء الهند عن شكره لسمو ولي العهد على قبوله الدعوة والوفد المرافق له متمنياً لهم إقامة سعيدة .

بعد ذلك شرف سمو ولي العهد مأدبة الغداء التي أقامها دولة رئيس وزراء الهند تكريماً لسموه .

ثم سجل سموه كلمة في سجل الزيارات في قصر حيدر أباد .



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