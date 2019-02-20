شكرا لقرائتكم هندسة القنفذة تطلق برنامج تواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - القنفذة

أعلنت كلية الهندسة بالقنفذة ممثلةً في مكتب متابعة الخريجين التابع لوكالة الكلية للتطوير وريادة الأعمال عن بدء التسجيل في برنامج خريجي الكلية “تواصل” .

ويهدف البرنامج إلى بناء جسور متينة للتواصل الدائم بين الكلية وخريجيها والتعرف على التحديات التي تواجههم عند التحاقهم بسوق العمل كما يهدف البرنامج إلى الاستفادة من خبرات الخريجين ونقلها إلى الطلاب الحاليين.

وتتمثل أبرز الخدمات التي يقدمها البرنامج للخريجين في تكوين روابط الخريجين لتعزيز التواصل بينهم، وتقديم برامج تدريبية لهم لتحسين فرصهم بسوق العمل، وعرض نشرة دورية عن إنجازاتهم المهنية والمجتمعية.

ودعت الكلية الراغبين بالتسجيل في البرنامج الدخول على الرابط التالي (هنا)



مختارات هل تنهي دبلوماسية الأمير محمد بن سلمان صراع الـ 70 عاماً؟



هل يمكن التسجيل كمستقل في حساب متابعات الخليج 365 دون مرفقات؟ مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.