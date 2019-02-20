شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تعاون بين «عمل نجران» و«الغرفة التجارية» لتوطين 30 وظيفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - احمد فراج (نجران)

أبرم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران والغرفة التجارية الصناعية ممثلة بلجنة السيارات، مذكرة تعاون، لتوطين 30 وظيفة في أنشطة محلات بيع قطع غيار السيارات، وذلك بمقر الغرفة بنجران.

وتهدف المذكرة إلى رفع نسبة التوطين وتحفيز قطاعي السيارات وبيع قطع الغيار للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ووقع مذكرة التعاون كل من مدير عام فرع وزرارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران أمين عام لجنة توطين الوظائف عبدالله محمد الدوسري، وأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بنجران صالح آل كرحان.

ووفقاً لمذكرة التعاون تعمل أطراف الشراكة على توطين الوظائف بمنافذ البيع في قطع غيار السيارات وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، ورفع المستوى المهاري للسعوديين من خلال التدريب والتأهيل، وتحقيق غايات مبادرات وبرامج التوطين.