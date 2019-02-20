شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق بين «الأمر بالمعروف» و«مكافحة المخدرات» يطيح بمروج حشيش عبر «التواصل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرس ومكافحة المخدرات عن رصد أحد الأشخاص في إحدى قنوات التواصل الاجتماعي يقوم بترويج الحشيش المخدر.

وأوضحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر موقعها الإلكتروني أنه قد تم ضبط المروج من قبل الجهات المختصة، موضحة أن هذا التعاون الإيجابي يأتي في ما يخدم المجتمع والوطن للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.