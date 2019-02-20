شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يشارك في المؤتمر الإقليمي حول مواجهة تمويل الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (القاهرة)

افتتح دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي اليوم (الاربعاء)، والنائب العام المصري رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، المستشار نبيل صادق أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن "تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال".

ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى المؤتمر النائب العام الشيخ الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الذي يزور مصر حالياً.

ويناقش المؤتمر خلال جلساته العديد من القضايا المهمة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم، ومن بينها أفضل الممارسات والتحديات في ضبط وتحقيق قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، دور الصكوك الدولية والإقليمية لمواجهة الإرهاب وغسل الأموال، طبيعة الإجراءات التحفظية والاحترازية التي تنفذها سلطات الادعاء العام، سبل التحقيق في الجرائم التي تنطوي على استخدام شبكة المعلومات الدولية بواسطة الإرهابيين من أجل تمويل الإرهاب وغسل الأموال "الجوانب القانونية والعملية"، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وشهد الافتتاح حضوراً رفيع المستوى لعددٍ من النواب العموم من دول عربية وأجنبية، والوزراء والسُفراء وممثلي عدة بعثات دبلوماسية لدى مصر، ورؤساء الهيئات القضائية المصرية.