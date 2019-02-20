شكرا لقرائتكم خبر عن "ولي العهد" من الهند: جاهزون للعمل في المجال الاستخباراتي أو السياسي لبناء مستقبل جيد والان مع التفاصيل

الخليج 365- قال ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عقب توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الهند اليوم: إن رئيس الوزراء الهندي ذكر أن هذه أول زيارة لي إلى الهند، وهي في الواقع أول زيارة كرئيس للوفد، لكن سبق لي أن زرت الهند في زيارات عديدة، سواء كجزء من وفود حكومية أو زيارات خاصة.

وتابع سموه يقول: ذكرنا صباح اليوم أن الهند علاقاتها مع الجزيرة العربية التي تمثل المملكة العربية السعودية المساحة الأكبر منها تمتد إلى آلاف السنين، حتى قبل أن يُكتب التاريخ، وهذه العلاقة متجذرة في عقولنا وفي دمائنا.

وأردف سموه قائلاً: نؤكد للهند أننا جاهزون للعمل سواء في المجال الاستخباراتي أو السياسي؛ لتوافق جهود جميع دولنا وجميع الدول المحيطة بنا، وجميع الدول المحيطة بالهند للتقارب، ولعب دور أفضل لبناء مستقبل جيد ومستقبل مميز وأكثر أماناً؛ للإسهام في نهوض دولنا، وأشكر دولة الرئيس على الحفاوة والعمل الرائع وعلى الدور الإيجابي الذي لو لم يكن موجوداً، أستطيع أن أجزم، بأننا لن نستطيع أن نحقق أي شيء في التعاون السعودي الهندي، وأشكر أيضاً الهند شعباً وحكومةً على الجهد الرائع والحفاوة الرائعة، متمنياً أن يكون المستقبل -إن شاء الله- مزدهراً وقوياً جداً بين البلدين.

وكان قد استقبل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في قصر حيدر آباد في نيودلهي، اليوم، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وجرى التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين، وهي برنامج عمل إطاري للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة واستثمار الهند، ومذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة السياحة الهندية، ومذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال البث بين هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة وبراسار بهاراتي نيودلهي الهند، كما تم الإعلان عن انضمام المملكة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.