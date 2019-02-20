شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية تمويل بـ 15.2 مليار ريال بين السعودية للكهرباء و6 بنوك محلية والان مع التفاصيل

السعودية نيوز ٣٦٥ - وقّعت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، اتفاقية تمويل مشترك مع ستة بنوك محلية، بلغت قيمتها 15.2 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان لها: هذا التمويل المتوسط الأجل الذي وُقع في مقر الشركة بالرياض، يمتد إلى سبع سنوات مع فترة سماح تمتد إلى عامين، وهذا التمويل تم دون ضمانات من قبل البنوك المحلية الستة.

وأكّد الرئيس التنفيذي المكلّف للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري؛ أن هذا التمويل سيسهم في سداد بعض الالتزامات المالية للشركة وتعزيز موثوقية الخدمة للشبكة الكهربائية.

وأضاف، أنه سيسهم كذلك وبشكل كبير في تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال ضخ استثمارات رأسمالية تواكب الطلب المتنامي على الخدمة الكهربائية في جميع القطاعات السكنية والصناعية والحكومية والتجارية، مشيراً إلى أهميته في مواكبة التطور التنموي الكبير الذي تشهده المملكة في كل المجالات.

وأوضح "السديري"؛ أن هذا التمويل يمثل دفعة كبيرة لخطة التمويل لعام 2019، كما أنه سيمدّد من متوسط مدى الاستحقاق لمزيج التمويل في الشركة، وسيعزّز نفقات الشركة الأساسية، كما سيعزز التمويل في ربط الشبكة وبالتالي موثوقية الخدمة.