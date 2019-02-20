شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في السعودية تواصل الارتفاع اليوم الأربعاء 20-2-2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- واصلت أسعار الذهب بأسواق المملكة، ارتفاعها، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-2-2019، بعد ارتفاع سعر الذهب في العالمية. وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 20-2-2019: اسعار الذهب عيار 24 162.09 ريال سعر الذهب عيار 22 148.58 ريال اسعار الذهب عيار 21 141.83 ريال اسعار الذهب عيار 18 121.57 ريال سعر الذهب عيار 14 94.55 ريال سعر الذهب عيار 12 81.04 ريال اسعار أوقية الذهب 5,041 ريال اسعار جنيه الذهب 1,135 ريال اسعار كيلو الذهب 162,087 ريال

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