شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو الأوروبي امام الريال السعودي اليوم الأربعاء 20-2-2019 والان مع التفاصيل

لسعودية نيوز 365- واصل سعر استقراره في البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية ويشهد سعر اليورو العالمي حالة من الاضطراب بسبب الاوضاع التي يشهدها الاتحاد الاوروبي بعد ازمة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وجاءت الاسعار على النحو التالي: سعر اليورو أمام الريال السعودي اليوم الأربعا 20-2-2019 1 ريال سعودي = 0.235 يورو 1 يورو = 4.254 ريال سعودي سعر اليورو أمام الريال السعودي اليوم 19 -2-2019 1 ريال سعودي = 0.235 يورو 1 يورو = 4.252 ريال سعودي سعر اليورو أمام الريال السعودي اليوم 18 -2-2019 1 ريال سعودي = 0.236 يورو 1 يورو = 4.242 ريال سعودي سعر اليورو أمام الريال السعودي اليوم 17 -2-2019 1 ريال سعودي = 0.236 يورو 1 يورو = 4.237 ريال سعودي سعر اليورو أمام الريال السعودي اليوم 16 -2-2019 1 ريال سعودي = 0.236 يورو 1 يورو = 4.237 ريال سعودي سعر اليورو أمام الريال السعودي اليوم 15 -2-2019 1 ريال سعودي = 0.236 يورو 1 يورو = 4.237 ريال سعودي سعر اليورو أمام الريال السعودي اليوم 14 -2-2019 1 ريال سعودي = 0.236 يورو 1 يورو = 4.236 ريال سعودي

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