شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: ضرورة تطبيق الجودة في كل القطاعات والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال استقبال سموه ، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس فرع الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن عبدالله المحبوب، وعدداً من منسوبي الجمعية.
واطلع سموه على إنجازات الجمعية السعودية للجودة خلال 2018 وأبرز أهدافها وخطتها التشغيلية لعام 2019 التي تستهدف القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي بالمنطقة، من خلال إقامة البرامج والدورات والندوات والمشاريع الاستشارية والتطويرية التي تقدمها الجمعية وبناء المعايير المهنية لبعض التخصصات.
من جانبه قدم المحبوب الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله ومتابعته لأنشطة الجمعية في المنطقة، وتوجيهات سموه بتنفيذ البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في الجودة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية: ضرورة تطبيق الجودة في كل القطاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.