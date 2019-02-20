شكرا لقرائتكم خبر عن 59 طلبًا للمساعدة على جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

باشرت خدمة المساعدة على الطريق بجسر الملك فهد منذ إطلاق الخدمة في أسبوعها الأول 59 طلبًا، منها 35 في الجانب السعودي و 24 في الجانب البحريني.

وأوضح المدير العام المكلف بالمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن أن الخدمة مجانية قد وُفرت على امتداد جسر الملك فهد في الجانبين السعودي والبحريني وجزيرة الإجراءات الوسطية، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث أي اضطرار للتوقف سواء لإصلاح إطارات السيارة أو نفاذ الوقود أو أي أعمال إصلاحات يمكن معالجتها بالموقع أو مباشرة حادث من خلال فنيين مدربين لهذه الحالات.

وأكد المهندس المحيسن حرص المؤسسة والجهات الأمنية ذات العلاقة في الجانبين السعودي والبحريني على متابعة سلامة المسافرين والعابرين والموظفين وتقديم كل مساعدة ممكنة ليكون مرورهم آمن وسلس، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عبر دوريات المرور أو الدوريات الأمنية للشرطة أو دوريات المؤسسة أو عن طريق الاتصال المباشر بالأرقام المخصصة لتلقي الطلبات.

يذكر أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد نشرت عبر حسابها في تويتر إنفوجرافيك يوضح أرقام هواتف الاتصال لطلب خدمة المساعدة على الطريق في الجانب السعودي هاتف 00966593171539 ، وفي الجانب البحريني رقم 0097333041105.