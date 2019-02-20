شكرا لقرائتكم صور.. اجتماع موسع في الهند بحضور الأمير محمد بن سلمان ومودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - نيودلهي

عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس وزراء الهند، في نيودلهي، اجتماعا موسعا جرى خلاله استعراض العلاقات المتميزة بين المملكة والهند.

كما تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

يأتي ذلك في اليوم الثاني من زيارة ولي العهد الرسمية إلى الهند والتي شهدت التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين وهي برنامج عمل إطاري للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة واستثمار الهند، ومذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة السياحة الهندية، ومذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال البث بين هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة وبراسار بهاراتي نيودلهي الهند .

كما تم الإعلان عن انضمام المملكة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.



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