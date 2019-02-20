شكرا لقرائتكم تفاصيل 5 صفقات تعزز الشراكة السعودية الهندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

كشفت الحكومة الهندية التفاصيل الكاملة للصفقات الخمس التي تم توقيعها منذ لحظات خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجارية في البلاد.

وحسب ما ذكره المتحدث الرسمي باسم الخارجية الهندية، رافيش كومار، فإنه تم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم بين البلدين، بحضور ولي العهد ورئيس الحكومة الهندية نارندرا مودي في العاصمة نيودلهي.

الاستثمار

تم توقيع مذكرة تفاهم حول الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية بين حكومة جمهورية الهند وحكومة المملكة العربية السعودية، وذلك بمعرفة وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج، ووزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح.

السياحة

أكدت الحكومة الهندية عبر موقعها الرسمي توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في جمهورية الهند والهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني في المملكة، بتوقيع كل من سكرتير الشؤون الاقتصادية لوزارة الخارجية الهندية شريت ترومورتي، ووزير الخارجية عادل الجبير.

الإسكان

حسب الخارجية الهندية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية الهند وحكومة المملكة للتعاون في مجال الإسكان، بتوقيع السيد أحمد جواد سفير الهند لدى المملكة، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار.

الاستثمار في الهند

خلال الزيارة، تم التوقيع على برنامج التعاون الإطاري بين “Invest India” كطرف ممثل للهند، والهيئة العامة للاستثمار في المملكة حول تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، بتوقيع السيد أحمد جواد سفير الهند لدى المملكة، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار.

الإعلام

تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في البث الإذاعي بين براسار بهاراتي، نيودلهي، الهند، وهيئة الإذاعة السعودية (SBC)، لتبادل البرامج السمعية البصرية، بتوقيع أجمد جواد سفير الهند لدى المملكة، وتركي عبد الله الشبانة وزير الإعلام.



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