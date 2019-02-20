شكرا لقرائتكم الخطوط الحديدية تنقل أكثر من 147 ألف مسافر خلال شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

كشفت التقارير الإحصائية الصادرة عن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، خلال شهر يناير الماضي 2019م، عن معدلات نمو مستوى أعداد المسافرين، إذ نقلت أكثر من 147 ألف راكب، بزيادة بلغت ٨ آلاف راكب عن نفس الفترة من عام ٢٠١٨م، بنسبة نمو بلغت ٥,٧٥٪.

يذكر أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية نقلت خلال عام ٢٠١٨م، أكثر من ١,٧٣ مليون راكب، بزيادة تجاوزت ٢٥٠ ألف راكب مقارنة بعام ٢٠١٧م، وهو ما يساوي نسبة نمو بلغت ١٦,٨٥٪.



مختارات هل تنهي دبلوماسية الأمير محمد بن سلمان صراع الـ 70 عاماً؟



هل يمكن التسجيل كمستقل في حساب متابعات الخليج 365 دون مرفقات؟ مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.