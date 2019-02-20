شكرا لقرائتكم عقود بين أغنية فنان العرب وتحقيق الأمنية تنتهي بانطلاق مهرجان التمور الـ6 بدومة الجندل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ميسر البديوي - الجوف

“ليلة خميس.. طرَّز بها نور القمر.. شطَّ البحر.. نصف الشهر.. والليل من طبعه عريس.. ليلة خميس”.. هكذا شدا فنان العرب محمد عبده أغنية قبل 3 عقودٍ من الزمن فلا ندري هل كان أبو نورة يتغنى بالجوف ليلتها أم لا؟ ولكن المؤكد أن الجميع خلال الاستماع إلى هذه التحفة لم يخطر ببالهم أنهم سيرددونها في منطقة الجوف بالتزامن مع افتتاح مهرجان التمور السادس بدومة الجندل مساء يوم الخميس منتصف شهر جمادى الآخرة عندما يكتمل القمر في كبد السماء ليضيء حفل الافتتاح دون الحاجة للألعاب النارية.

وسيكون الافتتاح برعايةٍ كريمةٍ من الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ويستمر لمدة أسبوعين على ضفاف بحيرة دومة الجندل بينما سيتوافد المزارعون والمهتمون بالتمور على مقر المهرجان بين بائعٍ ومشترٍ ومتجوِّلٍ وزائر جاءوا جميعًا للمشاركة والاستمتاع والتعرُّف على طرق تخزين التمور وأفضل طرق إعدادها مع السمح – وهو نباتٌ لا ينبت إلا في الجوف – وكذلك ما يسمى “البكيلة”.

الجدير بالذكر أن أشهر التمور في منطقة الجوف هي “الحلوة” التي ارتبطت بأهل الجوف منذ القدم ولا يكاد يخلو منها بيتٌ في الجوف إذ تعتبر رمزًا للضيافة.



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