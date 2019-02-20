شكرا لقرائتكم غبار على الشرقية حتى الخامسة مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار, تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وشمل التنبيه الدمام والخبر والإحساء والجبيل والظهران والنعيرية والقيصومة وحفر الباطن والطريق الواصل إلى الرياض.



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