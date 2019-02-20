شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان لمودي: أنت أخي الأكبر.. ورئيس حكومة الهند: اتفقنا على التصدي للإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أنه معجب برئيس الحكومة الهندية نارندرا مودي، مشيرًا إلى مدى التقدم الذي يمكن إحرازه في العلاقات الثنائية بين المملكة والهند في ظل قيادته.

وأبرزت وسائل الإعلام الهندية مدى الود الذي ظهر خلال لقاء الأمير محمد بن سلمان، بعد حفل الاستقبال الرسمي في “راشتراباتي بهافان”، حيث قال ولي العهد إن “الرياض ترغب في الحفاظ على العلاقات مع الهند من أجل البلدين”.

وقال الأمير محمد بن سلمان: “مع قيادة الرئيس ورئيس الوزراء، أنا متأكد من أننا نستطيع خلق أشياء جيدة للمملكة والهند”.

وأضاف: “أنا معجب برئيس الوزراء .. إنه أخ أكبر وأنا أخوه الأصغر”.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي بعد إجراء محادثات مع ولي العهد، إن الرياض ونيودلهي تتفقان على ضرورة زيادة كل الضغوط الممكنة على الدول التي تدعم الإرهاب.

وبحث رئيس الوزراء مودى وولي العهد سبل زيادة تعميق العلاقات الإستراتيجية في ظل تصاعد التوترات بين الهند وباكستان في أعقاب الهجوم الإرهابي في بولواما.

وأكد مودي أن تدمير البنية التحتية للإرهاب ومعاقبة الإرهابيين ومسانديهم “مهم جدًا”، كما دعا رئيس الوزراء الهندي إلى خطة عمل قوية لمحاربة التطرف.



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