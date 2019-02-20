رئيس الهند يستقبل ولي العهد في القصر الرئاسي بنيودلهي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل استقبل رئيس جمهورية الهند رام نات كوفيند في القصر الرئاسي في نيودلهي اليوم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ورافق موكب ولي العهد للقصر الرئاسي كوكبة من الخيالة، فيما كانت المدفعية الهندية تطلق 21 طلقة ترحيبا بمقدمه، ثم أجريت مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للمملكة والهند، كما تفقد ولي العهد حرس الشرف.

بعد ذلك صافح ولي العهد كبار مستقبليه من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الهندية، فيما صافح الرئيس الهندي ورئيس الوزراء الهندي كلا من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير بن محمد بن فهد، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ووزير الإعلام تركي الشبانة، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند سعود الساطي.

بعد ذلك أدلى ولي العهد بتصريح صحفي بحضور رئيس الهند ورئيس الوزراء الهندي، أكد فيه أن العلاقات بين شبه الجزيرة العربية التي تمثل المملكة العربية السعودية 80% من مساحتها والهند، تعود إلى أكثر من 2000 سنة، منوها بمشاركة الشعبين في نهضة البلدين.

وأوضح أن زيارته للهند تأتي لبحث تطوير التعاون بين البلدين وإدخالها إلى مرحلة جديدة، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين.