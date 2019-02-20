، "بوتين": صواريخ روسيا ستصل إلى كل الولايات في أمريكا ،

محمد بن مسعود - الدمام - وصف انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ بـ "الأمر الخاطئ"

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ اليوم، الأربعاء، أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى "أمرٌ خاطئ".

ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية، عن "بوتين"؛ قوله خلال رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية: واشنطن تخالف وتبحث عن المذنب، ولن تكون روسيا الأولى في نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا.

وأضاف: صواريخ روسيا ستصل إلى الولايات المتحدة وليس فقط المناطق التي توجد فيها صواريخها.

وشدّد الرئيس الروسي، على أن بلاده تحظى بسيادة واستقلالية، بقوله: روسيا كانت وستبقى دولة مستقلة ذات سيادة وهذا أمر بديهي.