، القاهرة .. تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 مدانين باغتيال النائب العام ،

محمد بن مسعود - الدمام - محكمة النقض كانت قد قضت 25 نوفمبر الماضي بتأييد الحكم

نفّذت السلطات المصرية، فجر اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق تسعة "إخوانيين" متهمين بالمشاركة في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وبحسب "المصري اليوم" يأتي التنفيذ بعدما قضت محكمة النقض في 25 نوفمبر الماضي، بتأييد حكم الإعدام على 10 متهمين في القضية، وهو حكم نهائي بات لا يمكن الطعن فيه.

وتم تنفيذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة تجاه المتهمين التسعة، وهم: أحمد طه، أبو القاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، وإسلام محمد.

وقبل ذلك في 22 يوليو 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 28 متهماً، والسجن المؤبد على 15 آخرين، والسجن المشدّد لمدة 15 عاماً على ثمانية متهمين، والسجن المشدّد لـ 10 سنوات على 15 آخرين بتهمة التورُّط في اغتيال النائب العام المصري السابق، حيث بلغ عدد المتهمين في القضية 67 متهماً، بينهم 16 متهماً هارباً، وجميعهم من عناصر وقيادات جماعة "الإخوان".

وشارك المتهمون في اغتيال المستشار هشام بركات؛ النائب العام السابق في مصر، حيث فجّروا سيارة ملغمة استهدفت موكبه في القاهرة في يونيو من عام 2015.