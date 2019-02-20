، تمديد معرض "الفهد .. روح القيادة" لمشاركة الكويت احتفالات العيد الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - تجسيداً للتلاحم والتماسك بين البلدين ولمشاركة الكويتيين فرحتهم

قررت اللجنة العليا برئاسة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، تمديد معرض وفعاليات وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز "الفهد .. روح القيادة"، والمقام حالياً في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت حتى يوم الثلاثاء ٢٦ فبراير ٢٠١٩م الجاري.

وأعلنت اللجنة العليا، في بيان لها، أن هذا القرار يأتي رغبة منها في مشاركة دولة الكويت وشعبها احتفالاتهما بالعيد الوطني وعيد التحرير.

وقال البيان إنه تم توجيه اللجنة التنفيذية برئاسة الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، بإعداد فعاليات خاصة خلال فترة التمديد.

وأكّدت اللجنة أن مناسبتَي العيد الوطني والتحرير لدولة الكويت عزيزتان على قيادة المملكة وشعبها، ومن منطلق العلاقات الراسخة والمتينة، وتجسيداً للتلاحم والتماسك بين البلدين سيشارك المعرض في الاحتفالات بفعاليات جاذبة تجسّد الأخوة الراسخة.

يُذكر أن معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز "الفهد .. روح القيادة" تمّ افتتاحه برعاية من سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ وحضور وتشريف سمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ مساء الإثنين ١١ فبراير ٢٠١٩.