، "الأرصاد" تنبّه من رياح مثيرة للأتربة على محافظة جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستمر حتى 6 مساءً وتشمل "الليث وبحرة ورابغ وخليص"

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، من نشاط للرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة.

وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة التي تستمر حتى السادسة مساءً، تشمل "جدة والليث وبحرة ورابغ وخليص".