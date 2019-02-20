، رصد 760 مخالفة على منشآت الخدمات السياحية خلال 2018 ،

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سجلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 764 مخالفة تم رصدها على المنشآت السياحية المخالفة وغير النظامية خلال العام 2018، على مستوى جميع مناطق المملكة.
وجاءت مخالفات مرافق الإيواء السياحي ممثلةً في الفنادق والوحدات السكنية، على رأس القائمة بـ658 مخالفة، ثم وكالات السفر بـ90 مخالفة، و12 مخالفة بحق منظمي الرحلات السياحية، ومخالفة واحدة لكل من مكاتب حجز الوحدات لتسويقية والإرشاد السياحي.
وتعكف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حالياً، على مجموعة من البرامج والمبادرات الرقابية مع عدد من الشركاء الحكوميين؛ لتحقيق أفضل مستويات الرقابة والمتابعة على خدمات المنشآت السياحة.
ويوجد للهيئة تمثيل رسمي بغرفة العمليات المشتركة؛ لحماية المستهلك "بينة"، مع العمل على تفعيل دور الشركاء الحكوميين الأساسين في الشأن الرقابي والتنظيمي مثل قطاع البلديات والدفاع المدني؛ خاصة في جوانب تصحيح أوضاع الممارسين غير النظاميين لمختلف الأنشطة السياحية.
وعملت "الهيئة" على برامج نوعية لتطوير مهارات مفتشيها وقدراتهم في مجال التصنيف والرقابة، وكيفية التعامل مع الشكاوى والمخالفات المرصودة بناءً على نظام السياحة المعمول به في هذا الشأن؛ حيث تتدرج العقوبات ما بين فرض الغرامات المالية، وتصل في حدها الأقصى إلى إلغاء الترخيص بشكل نهائي.
وشددت "الهيئة" على ضرورة أن يقوم السائح أو الزائر ممن لديهم ملاحظات على الخدمات المقدمة بمختلف المنشآت السياحية، بالإبلاغ عنها عبر الهاتف 19988 أو استخدام منصات الهيئة التقنية المتاحة على مختلف الوسائل الحديثة، ومنها تطبيق السياحة السعودية، وحسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
رصد 760 مخالفة على منشآت الخدمات السياحية خلال 2018وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-20
سجلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 764 مخالفة تم رصدها على المنشآت السياحية المخالفة وغير النظامية خلال العام 2018، على مستوى جميع مناطق المملكة.
وجاءت مخالفات مرافق الإيواء السياحي ممثلةً في الفنادق والوحدات السكنية، على رأس القائمة بـ658 مخالفة، ثم وكالات السفر بـ90 مخالفة، و12 مخالفة بحق منظمي الرحلات السياحية، ومخالفة واحدة لكل من مكاتب حجز الوحدات لتسويقية والإرشاد السياحي.
وتعكف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حالياً، على مجموعة من البرامج والمبادرات الرقابية مع عدد من الشركاء الحكوميين؛ لتحقيق أفضل مستويات الرقابة والمتابعة على خدمات المنشآت السياحة.
ويوجد للهيئة تمثيل رسمي بغرفة العمليات المشتركة؛ لحماية المستهلك "بينة"، مع العمل على تفعيل دور الشركاء الحكوميين الأساسين في الشأن الرقابي والتنظيمي مثل قطاع البلديات والدفاع المدني؛ خاصة في جوانب تصحيح أوضاع الممارسين غير النظاميين لمختلف الأنشطة السياحية.
وعملت "الهيئة" على برامج نوعية لتطوير مهارات مفتشيها وقدراتهم في مجال التصنيف والرقابة، وكيفية التعامل مع الشكاوى والمخالفات المرصودة بناءً على نظام السياحة المعمول به في هذا الشأن؛ حيث تتدرج العقوبات ما بين فرض الغرامات المالية، وتصل في حدها الأقصى إلى إلغاء الترخيص بشكل نهائي.
وشددت "الهيئة" على ضرورة أن يقوم السائح أو الزائر ممن لديهم ملاحظات على الخدمات المقدمة بمختلف المنشآت السياحية، بالإبلاغ عنها عبر الهاتف 19988 أو استخدام منصات الهيئة التقنية المتاحة على مختلف الوسائل الحديثة، ومنها تطبيق السياحة السعودية، وحسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440
01:22 PM
إعداد مجموعة مبادرات رقابية مع عدد من الشركاء الحكوميين حالياً
سجلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 764 مخالفة تم رصدها على المنشآت السياحية المخالفة وغير النظامية خلال العام 2018، على مستوى جميع مناطق المملكة.
وجاءت مخالفات مرافق الإيواء السياحي ممثلةً في الفنادق والوحدات السكنية، على رأس القائمة بـ658 مخالفة، ثم وكالات السفر بـ90 مخالفة، و12 مخالفة بحق منظمي الرحلات السياحية، ومخالفة واحدة لكل من مكاتب حجز الوحدات لتسويقية والإرشاد السياحي.
وتعكف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حالياً، على مجموعة من البرامج والمبادرات الرقابية مع عدد من الشركاء الحكوميين؛ لتحقيق أفضل مستويات الرقابة والمتابعة على خدمات المنشآت السياحة.
ويوجد للهيئة تمثيل رسمي بغرفة العمليات المشتركة؛ لحماية المستهلك "بينة"، مع العمل على تفعيل دور الشركاء الحكوميين الأساسين في الشأن الرقابي والتنظيمي مثل قطاع البلديات والدفاع المدني؛ خاصة في جوانب تصحيح أوضاع الممارسين غير النظاميين لمختلف الأنشطة السياحية.
وعملت "الهيئة" على برامج نوعية لتطوير مهارات مفتشيها وقدراتهم في مجال التصنيف والرقابة، وكيفية التعامل مع الشكاوى والمخالفات المرصودة بناءً على نظام السياحة المعمول به في هذا الشأن؛ حيث تتدرج العقوبات ما بين فرض الغرامات المالية، وتصل في حدها الأقصى إلى إلغاء الترخيص بشكل نهائي.
وشددت "الهيئة" على ضرورة أن يقوم السائح أو الزائر ممن لديهم ملاحظات على الخدمات المقدمة بمختلف المنشآت السياحية، بالإبلاغ عنها عبر الهاتف 19988 أو استخدام منصات الهيئة التقنية المتاحة على مختلف الوسائل الحديثة، ومنها تطبيق السياحة السعودية، وحسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
، رصد 760 مخالفة على منشآت الخدمات السياحية خلال 2018 ،
المصدر : الخليج 365
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