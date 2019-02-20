، "الشورى" يطالب بإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رسوم الوافدين ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا "العمل" إلى دراسة استثناء الجهات الخيرية من الرسوم الحكومية

طالب مجلس الشورى، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بدراسة استثناء الجهات الخيرية غير الربحية من الرسوم الحكومية، من خلال توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان.

وقال "الشورى" إنه يجب على وزارة العمل ربط موقعها الإلكتروني بباقي الدوائر الحكومية، ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والغرف التجارية، بعد توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس ناصر النعيم.

واستجابة لتوصية إضافية قدّمتها عضو المجلس رائدة أبونيان، دعا "الشورى"، وزارة العمل، إلى دراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل حالياً، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة في رفع مساهمة تلك المنشآت في إجمالي الناتج المحلي وخفض البطالة.