، "الشورى" يطالب بإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رسوم الوافدين ،

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طالب مجلس الشورى، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بدراسة استثناء الجهات الخيرية غير الربحية من الرسوم الحكومية، من خلال توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان.
وقال "الشورى" إنه يجب على وزارة العمل ربط موقعها الإلكتروني بباقي الدوائر الحكومية، ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والغرف التجارية، بعد توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس ناصر النعيم.
واستجابة لتوصية إضافية قدّمتها عضو المجلس رائدة أبونيان، دعا "الشورى"، وزارة العمل، إلى دراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل حالياً، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة في رفع مساهمة تلك المنشآت في إجمالي الناتج المحلي وخفض البطالة.
"الشورى" يطالب بإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رسوم الوافدينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-20
طالب مجلس الشورى، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بدراسة استثناء الجهات الخيرية غير الربحية من الرسوم الحكومية، من خلال توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان.
وقال "الشورى" إنه يجب على وزارة العمل ربط موقعها الإلكتروني بباقي الدوائر الحكومية، ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والغرف التجارية، بعد توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس ناصر النعيم.
واستجابة لتوصية إضافية قدّمتها عضو المجلس رائدة أبونيان، دعا "الشورى"، وزارة العمل، إلى دراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل حالياً، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة في رفع مساهمة تلك المنشآت في إجمالي الناتج المحلي وخفض البطالة.
20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440
01:00 PM
دعا "العمل" إلى دراسة استثناء الجهات الخيرية من الرسوم الحكومية
طالب مجلس الشورى، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بدراسة استثناء الجهات الخيرية غير الربحية من الرسوم الحكومية، من خلال توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان.
وقال "الشورى" إنه يجب على وزارة العمل ربط موقعها الإلكتروني بباقي الدوائر الحكومية، ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والغرف التجارية، بعد توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس ناصر النعيم.
واستجابة لتوصية إضافية قدّمتها عضو المجلس رائدة أبونيان، دعا "الشورى"، وزارة العمل، إلى دراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل حالياً، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة في رفع مساهمة تلك المنشآت في إجمالي الناتج المحلي وخفض البطالة.
، "الشورى" يطالب بإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رسوم الوافدين ،
المصدر : الخليج 365
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