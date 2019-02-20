، "العرفج" لوزير التعليم: احمِ المعلم وأعد هيبته ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: السجن عشر سنوات عقوبة المعتدي طبقاً للقانون

يطالب الكاتب الصحفي أحمد عبدالرحمن العرفج معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بحماية المعلم من الاعتداءات المتكررة عليه، وإعادة الهيبة له، وتفعيل العقوبات التي تم إقرارها في عام 2017، والتي "تقضي بالسجن عشر سنوات، والغرامة بمليون ريال" لمن يعتدي على المعلم؛ لافتاً إلى أن هذه العقوبات لا تطبق حالياً على مَن يقومون بالاعتداء؛ برغم أنها حوادث فردية، ويؤكد "العرفج" أن المعلمين هم صناع الأجيال.

الاعتداء على المعلمين

وفي مقاله "يا وزير التعليم الأمين.. رفقاً بالمعلم المسكين" بصحيفة "المدينة"، يقول العرفج: "لا يمرّ أسبوع، إلا وتسمع عن حادثة اعتداء على معلم هنا أو هناك، وهذه التصرفات رغم أنها فردية؛ إلا أنها تزعج وتقدح في عملية المسيرة التعليمية.. ودعوني في بداية المقال أبارك لمعالي وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، الذي لم أتشرف بمعرفته، ولكنني أسمع عنه خيراً من الأصدقاء المشتركين".

يا معالي الوزير

ويضيف العرفج: "بعد المباركة أقول له: يا معالي الوزير، إن المأمول منك كثير، وأنت -بإذن الله- أهل لذلك، ومن هنا أوصيك قائلاً: اللهَ اللهَ بالمعلمين؛ فهم صناع الأجيال؛ بل هم طائفة تشبه الشعير الذي يأكله الناس وينتفعون منه، ثم يشتمونه، وقد صدق أحدهم حين قال: (المعلم مثل الشعير، مأكول مذموم)!".

إعادة هيبة المعلم

ويطالب "العرفج" بإعادة هيبة المعلم، ويقول: "لا بد أيها الوزير من إعادة هيبة المعلم ورد الاعتبار له، وقد قرأت لك تصريحات تؤكد فيها عنايتك بالمعلم وحمايته؛ حيث أكدت في هذه الجريدة -قبل أيام- حماية الوزارة للمعلمين، كما قرأت أيضاً تصريحات لأعضاء مجلس الشورى يطالبون فيها برفع معنويات المعلمين، وفي عام 2017 أقرت عقوبات تقضي بالسجن عشر سنوات والغرامة بمليون ريال على كل من يمارس الاعتداء الجسدي ضد المعلم.. إنني أقرأ كل هذا وغيره، ولكن ما زالت الأمور حبراً على ورق، والأمل في معاليكم كبير أن تجعلوا الأمور واقعاً على الأرض..".