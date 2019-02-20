، "التجارة" تضبط ٥ عمالة مخالفين بعد تداول مقاطع تجاوزهم ضد موظفات سعوديات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، ضبط ٥ عمالة مخالفين، بجريمة التستر، واستدعاءهم لاستكمال الإجراءات النظامية مع كفيلهم، وإحالتهم بعد ذلك للنيابة العامة.

وبيّن أن ذلك جاء بعد تداول مقاطع صوتية لوافدين يديرون منشأة في #أبها تتضمن تجاوزات ضد موظفات سعوديات يعملن بالمنشأة.