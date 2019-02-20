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محمد بن مسعود - الدمام - أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، ضبط ٥ عمالة مخالفين، بجريمة التستر، واستدعاءهم لاستكمال الإجراءات النظامية مع كفيلهم، وإحالتهم بعد ذلك للنيابة العامة.
وبيّن أن ذلك جاء بعد تداول مقاطع صوتية لوافدين يديرون منشأة في #أبها تتضمن تجاوزات ضد موظفات سعوديات يعملن بالمنشأة.
"التجارة" تضبط ٥ عمالة مخالفين بعد تداول مقاطع تجاوزهم ضد موظفات سعودياتعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-20
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، ضبط ٥ عمالة مخالفين، بجريمة التستر، واستدعاءهم لاستكمال الإجراءات النظامية مع كفيلهم، وإحالتهم بعد ذلك للنيابة العامة.
وبيّن أن ذلك جاء بعد تداول مقاطع صوتية لوافدين يديرون منشأة في #أبها تتضمن تجاوزات ضد موظفات سعوديات يعملن بالمنشأة.
20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440
12:53 PM
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، ضبط ٥ عمالة مخالفين، بجريمة التستر، واستدعاءهم لاستكمال الإجراءات النظامية مع كفيلهم، وإحالتهم بعد ذلك للنيابة العامة.
وبيّن أن ذلك جاء بعد تداول مقاطع صوتية لوافدين يديرون منشأة في #أبها تتضمن تجاوزات ضد موظفات سعوديات يعملن بالمنشأة.
، "التجارة" تضبط ٥ عمالة مخالفين بعد تداول مقاطع تجاوزهم ضد موظفات سعوديات ،
المصدر : الخليج 365
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