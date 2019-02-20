قيادة الهند تستقبل ولي العهد في قصر الرئاسة بنيودلهي

استقبل الرئيس الهندي، رام نات كوفيند، اليوم الأربعاء، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وذلك في القصر الرئاسي في نيودلهي، بحضور رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

وقد رافق موكب سمو ولي العهد للقصر الرئاسي كوكبة من الخيالة، فيما كانت المدفعية الهندية تطلق 21 طلقة ترحيبًا بمقدمه، وأجريت لسموه مراسم استقبال رسمية؛ حيث عزف السلامان الوطنيان للمملكة والهند، كما تفقد سموه حرس الشرف.

بعد ذلك صافح ولي العهد كبار مستقبليه من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الهندية، فيما صافح الرئيس ورئيس الوزراء الهنديين، كلًا من الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، ووزير الإعلام، تركي الشبانة، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع، فهد العيسى، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ياسر الرميان، وسكرتير ولي العهد، الدكتور بندر الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند سعود الساطي.

بعد ذلك أدلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بتصريح صحفي بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الهنديين، أكد فيه أن العلاقات بين شبه الجزيرة العربية التي تمثل المملكة العربية السعودية 80‎ %‎ من مساحتها، تعود إلى أكثر من 2000 سنة، منوهًا بمشاركة الشعبين في نهضة البلدين.

وأوضح ولي العهد أن زيارته للهند تأتي لبحث تطوير التعاون بين البلدين وإدخالها إلى مرحلة جديدة، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين.