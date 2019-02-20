السعودية اليوم / مركز المسؤولية الاجتماعية يطلق حملة "ادخارك أمان" بجمعية الأطفال المعوقين



الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

أطلق المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية حملة "ادخارك أمان"، بمقر جمعية الأطفال المعوقين.

وجرى خلال حفل الافتتاح قَصّ شريط المعرض المصاحب الذي شمل عددًا من الأركان والبرامج التي ستصاحب الحملة التي تستمر لمدة شهر، مثل ركن التاجر الصغير الذي يهدف إلى إعطاء الأطفال مبادئ تعلم التجارة والاستثمار والحسابات، وأيضًا ركن الحصالة، وهي إحدى أهم المبادرات التي تهدف إلى تعليم مبادئ الادخار، وركن تمكين الذي يهدف إلى تمكين الناس من تعلم ثقافة الادخار وبرنامج ورش العمل المصاحبة.

ويحتوي المعرض على ركن قصتي الذي يزود الأطفال بثقافة الادخار بأسلوب المحاكاة، مثل الرسم والتلوين والقصص التفاعلية، وكذلك ركن صور مع حصالتك، إضافة إلى ركن الكهرباء الادخاري الهادف إلى تعليم الناس كيفية الادخار في التعامل مع أدوات الكهرباء، علاوة على ركن تعريفي لكيفية معرفة قيمتها الذي تبنته مؤسسة النقد من خلال توزيع صندوق يحمل حصالة مصممة للأطفال ومحفظة نقود وبرشورات تعريفية توزع على الأطفال لتعزيز قيمة الادخار لديهم.

كما عقدت أولى برامج الحملة، وهي عبارة عن ندوة تحمل اسم "الوعي المالي وثقافة الادخار"، تحدث فيها كل من المستشار المالي علي الحربي والمدربة المعتمدة عبير الباز ومدرب تطوير البرامج والتنمية هيثم الدريويش، وشمل عروضًا مرئيّة.

يذكر أن حملة "ادخارك أمان" أول حملة سعودية تستمر لمدة شهر تشمل دورات وورش عمل وندوات ومعارض مصاحبة في الجامعات والمدارس والمجمعات التجارية وعدد من الدوائر الحكومية والأماكن العامة، انطلاقًا من رؤية 2030 التي تنص على رفع نسبة ثقافة الادخار من 6% إلى 10% للأسر

// انتهى //

13:51ت م

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الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسأطلق المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية حملة "ادخارك أمان"، بمقر جمعية الأطفال المعوقين.وجرى خلال حفل الافتتاح قَصّ شريط المعرض المصاحب الذي شمل عددًا من الأركان والبرامج التي ستصاحب الحملة التي تستمر لمدة شهر، مثل ركن التاجر الصغير الذي يهدف إلى إعطاء الأطفال مبادئ تعلم التجارة والاستثمار والحسابات، وأيضًا ركن الحصالة، وهي إحدى أهم المبادرات التي تهدف إلى تعليم مبادئ الادخار، وركن تمكين الذي يهدف إلى تمكين الناس من تعلم ثقافة الادخار وبرنامج ورش العمل المصاحبة.ويحتوي المعرض على ركن قصتي الذي يزود الأطفال بثقافة الادخار بأسلوب المحاكاة، مثل الرسم والتلوين والقصص التفاعلية، وكذلك ركن صور مع حصالتك، إضافة إلى ركن الكهرباء الادخاري الهادف إلى تعليم الناس كيفية الادخار في التعامل مع أدوات الكهرباء، علاوة على ركن تعريفي لكيفية معرفة قيمتها الذي تبنته مؤسسة النقد من خلال توزيع صندوق يحمل حصالة مصممة للأطفال ومحفظة نقود وبرشورات تعريفية توزع على الأطفال لتعزيز قيمة الادخار لديهم.كما عقدت أولى برامج الحملة، وهي عبارة عن ندوة تحمل اسم "الوعي المالي وثقافة الادخار"، تحدث فيها كل من المستشار المالي علي الحربي والمدربة المعتمدة عبير الباز ومدرب تطوير البرامج والتنمية هيثم الدريويش، وشمل عروضًا مرئيّة.يذكر أن حملة "ادخارك أمان" أول حملة سعودية تستمر لمدة شهر تشمل دورات وورش عمل وندوات ومعارض مصاحبة في الجامعات والمدارس والمجمعات التجارية وعدد من الدوائر الحكومية والأماكن العامة، انطلاقًا من رؤية 2030 التي تنص على رفع نسبة ثقافة الادخار من 6% إلى 10% للأسر السعودية وتستهدف مليون مستفيد.// انتهى //13:51ت م0101

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