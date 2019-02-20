السعودية اليوم / أمير القصيم يلتقي رئيس الغرفة التجارية ويفتتح بوابة الخدمات الإلكترونية

بريدة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق20 فبراير 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمدينة بريدة اليوم، بوابة الخدمات الإلكترونية للغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، التي تتضمن تقديم أكثر من 100 أُنموذج إلكتروني لخدمة منتسبي الغرفة وتسهيل إجراءات التصديق، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد العزيز الحميد، والأمين العام للغرفة سعود الفدّا.ونوه سمو أمير القصيم بما تحظى به الغرف التجارية من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة - أيدها الله -، مؤكدًا على دور الغرف التجارية في تطوير قطاع الأعمال وتنمية المجتمع وتحقيق رؤية المملكة 2030، لافتًا إلى أن إطلاق تلك الخدمات الإلكترونية تأتي في ظل توجيهات القيادة لتفعيل الإجراءات الإلكترونية الهادفة إلى تحقيق الرضا للمستفيدين وسهولة الإجراءات وإنجاز معاملاتهم.وقال سموه: نتطلع إلى الوصول بخدمات جميع القطاعات في المنطقة إلى المستفيد في موقعه، حتى لا يقطع مسافات طويلة للحصول على الخدمة في المدن الرئيسة في ظل توفر التطبيقات التي أتاحتها تقنية الاتصالات الحديثة ومواكبة للمشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المنطقة بفضل الرعاية والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وحرصهما على كل ما من شأنه توفير وسائل الراحة والحياة الكريمة للمواطنين، والارتقاء بخدمات جميع القطاعات وتيسيرها لكل المستفيدين منها.من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه بفعاليات ومناشط الغرفة وتوجهاتها نحو التطوير والتحديث بما يتواكب مع الطموحات والتطلعات المنشودة، خدمةً لقطاع المال والأعمال بالمنطقة، موضحًا أن البوابة الإلكترونية للغرفة جاءت في إطار التوجهات الجديدة التي تشهدها الغرفة لتقديم الخدمات اللائقة التي ينشدها المستفيد، مشيرًا إلى أن التصديق الإلكتروني يأتي في طليعة امتيازات البوابة الأمر الذي سيمكن المستفيد من إجراء معاملاته من مكتبه، لافتًا إلى أن غرفة المنطقة تملك طموحات مستقبلية تمكن صاحب العمل من الاستفادة منها والاعتماد عليها مستقبلًا، وإن تفعيل خدمات البوابة الإلكترونية والبدء في استقبال طلبات التصديق الإلكتروني ستكون بعد هذا الافتتاح.// انتهى //13:51ت م0100