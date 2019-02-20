السعودية اليوم / التواصل الحكومي " يطلق الهوية الإعلامية الموحدة لليوم الوطني الكويتي الـ 58



الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

أطلقت وزارة الإعلام ممثلة في مركز التواصل الحكومي " الهوية الإعلامية الموحدة للاحتفاء باليوم الوطني الكويتي الثامن والخمسون، ويوم التحرير الثامن والعشرين " الذي يصادف الـ 25 من شهر فبراير الجاري ،متوشحاً بعبارة " إخوة وسند " .

ويأتي إطلاق ذلك تأكيداً لمكانة الكويت حكومةً وشعباً في قلوب السعوديين، وتعزيزاً للتلاحم بين البلدين، وتجسيداً إعلامياً للرسالة التي تحملها المملكة لشقيقتها الكويت.

وهوية اليوم الوطني الكويتي الـ 58 متاحة حاليًا لجميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، ويمكن تحميلها عبر الرابط http://cutt.us/UMmd7

وتعد " الهوية الإعلامية الموحدة "، توحيداً للرسائل الإعلامية في إطار الجهود التي يبذلها مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام .

// انتهى //

13:49ت م

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الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسأطلقت وزارة الإعلام ممثلة في مركز التواصل الحكومي " الهوية الإعلامية الموحدة للاحتفاء باليوم الوطني الكويتي الثامن والخمسون، ويوم التحرير الثامن والعشرين " الذي يصادف الـ 25 من شهر فبراير الجاري ،متوشحاً بعبارة " إخوة وسند " .ويأتي إطلاق ذلك تأكيداً لمكانة الكويت حكومةً وشعباً في قلوب السعوديين، وتعزيزاً للتلاحم بين البلدين، وتجسيداً إعلامياً للرسالة التي تحملها المملكة لشقيقتها الكويت.وهوية اليوم الوطني الكويتي الـ 58 متاحة حاليًا لجميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، ويمكن تحميلها عبر الرابط http://cutt.us/UMmd7وتعد " الهوية الإعلامية الموحدة "، توحيداً للرسائل الإعلامية في إطار الجهود التي يبذلها مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام .// انتهى //13:49ت م0099

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