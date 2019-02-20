السعودية اليوم / أمير القصيم يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي



بريدة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمدينة بريدة اليوم، مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالرحمن الصالح الذي قدم للسلام على سموه، وتسليمه نسخة من التقرير السنوي لإنجازات مديرية الدفاع المدني بالمنطقة.

ورحب به سموه في بداية الاستقبال، منوهاً بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بالمنطقة في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من اهتمام وعناية بسلامة المواطنين والمقيمين، مثنياً على جهود الدفاع المدني وأدوارهم الوقائية ومباشرتهم للحرائق والحوادث، حاثاً على مواصلة العطاء والإنجاز والاهتمام بالخطط التوعوية والوقائية.

من جانبه أعرب اللواء الصالح عن شكره وتقريره لسمو أمير منطقة القصيم على اهتمامه ومتابعته المستمرة التي انعكست على أداء وجودة العمل، وعلى ما حظيت وتحظى به إدارة الدفاع المدني ومنسوبيها من دعم واهتمام، سائلاً الله - عز وجل - أن يحفظ الجميع من كل سوء.

// انتهى //

13:39ت م

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بريدة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمدينة بريدة اليوم، مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالرحمن الصالح الذي قدم للسلام على سموه، وتسليمه نسخة من التقرير السنوي لإنجازات مديرية الدفاع المدني بالمنطقة.ورحب به سموه في بداية الاستقبال، منوهاً بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بالمنطقة في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من اهتمام وعناية بسلامة المواطنين والمقيمين، مثنياً على جهود الدفاع المدني وأدوارهم الوقائية ومباشرتهم للحرائق والحوادث، حاثاً على مواصلة العطاء والإنجاز والاهتمام بالخطط التوعوية والوقائية.من جانبه أعرب اللواء الصالح عن شكره وتقريره لسمو أمير منطقة القصيم على اهتمامه ومتابعته المستمرة التي انعكست على أداء وجودة العمل، وعلى ما حظيت وتحظى به إدارة الدفاع المدني ومنسوبيها من دعم واهتمام، سائلاً الله - عز وجل - أن يحفظ الجميع من كل سوء.// انتهى //13:39ت م0096

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