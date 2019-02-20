السعودية اليوم / أمير نجران ونائبه يستعرضان مشاريع درء أخطار السيول



نجران 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

شدد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على إنجاز مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في المواقع الحرجة، حماية للأرواح والممتلكات .

جاء ذلك أثناء استعراض سموه، في مكتبه بالإمارة اليوم، تقريرًا عن المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، والمدرجة ضمن المخطط الاستراتيجي الشامل لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، عرضه أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان.

واطلع سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما تم رصده من الملاحظات الميدانية، وسير العمل في تنفيذ ما تم إقراره من معالجات.

// انتهى //

13:32ت م

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نجران 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسشدد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على إنجاز مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في المواقع الحرجة، حماية للأرواح والممتلكات .جاء ذلك أثناء استعراض سموه، في مكتبه بالإمارة اليوم، تقريرًا عن المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، والمدرجة ضمن المخطط الاستراتيجي الشامل لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، عرضه أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان.واطلع سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما تم رصده من الملاحظات الميدانية، وسير العمل في تنفيذ ما تم إقراره من معالجات.// انتهى //13:32ت م0094

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