السعودية اليوم / إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس



نابلس 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20فبراير 2019 م واس

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في نابلس، أن عدة جيبات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة لتأمين دخول مئات المستوطنين للمقام، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أسفرت عن إصابة اثنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم الصحفي معتصم سقف الحيط، ونقلا لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج، فيما جرى إسعاف ثمانية آخرين إثر اختناقهم بالغاز المسيل للدموع.

// انتهى //

13:31ت م

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نابلس 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20فبراير 2019 م واسأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في نابلس، أن عدة جيبات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة لتأمين دخول مئات المستوطنين للمقام، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أسفرت عن إصابة اثنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم الصحفي معتصم سقف الحيط، ونقلا لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج، فيما جرى إسعاف ثمانية آخرين إثر اختناقهم بالغاز المسيل للدموع.// انتهى //13:31ت م0093

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