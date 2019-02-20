اقتصادي / عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولات 8ر3 مليون طن



القاهرة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس 45 سفينة مختلفة الجنسيات من الاتجاهين، بإجمالي حمولات بلغت 3 ملايين و800 ألف طن.

وأفادت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس اليوم، أن قافلة الشمال ضمت 17 سفينة بحمولات بلغت مليونًا، و100 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 28 سفينة بحمولات بلغت مليونين و700 ألف طن.

// انتهى //

13:27ت م

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القاهرة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسعبرت المجرى الملاحي لقناة السويس 45 سفينة مختلفة الجنسيات من الاتجاهين، بإجمالي حمولات بلغت 3 ملايين و800 ألف طن.وأفادت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس اليوم، أن قافلة الشمال ضمت 17 سفينة بحمولات بلغت مليونًا، و100 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 28 سفينة بحمولات بلغت مليونين و700 ألف طن.// انتهى //13:27ت م0090

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