السعودية اليوم / "الأمن والنعم من ثمرات التوحيد" محاضرة بتعاوني الشنان غداً



حائل 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الشنان بمنطقة حائل غداً، محاضرة بعنوان "الأمن والنعم من ثمرات التوحيد"، وذلك بجامع اللويش.

وتأتي المحاضرة التي يلقيها نايف بن عيد الصقري بعد صلاة المغرب ضمن مناشط المكتب التوجيهية.

// انتهى //

13:18ت م

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حائل 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الشنان بمنطقة حائل غداً، محاضرة بعنوان "الأمن والنعم من ثمرات التوحيد"، وذلك بجامع اللويش.وتأتي المحاضرة التي يلقيها نايف بن عيد الصقري بعد صلاة المغرب ضمن مناشط المكتب التوجيهية.// انتهى //13:18ت م0083

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