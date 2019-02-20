السعودية اليوم / مدير شرطة المدينة المنورة يدشن الحملة التوعوية "أمنكم وسلامتكم هدفنا"



المدينة المنورة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

دشن مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك العصيل اليوم, الحملة التوعوية "أمنكم وسلامتكم هدفنا" وانطلاق مسيرة الآليات الخاصة بأمن الطرق, بحضور قائدة القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة العقيد تركي بن نايف المقهوي, ومدير دوريات الأمن العقيد عبد الله بن أحمد الغامدي, ومدير إدارة مرور العقيد صلاح بن سمار الجابري, وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة.

وأوضح قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة العقيد تركي المقهوي أن هذه الحملة التي تقام بالتزامن في المدينة المنورة ومحافظات ينبع والعلا وبدر والحناكية وخيبر تشمل تكثيف تواجد الضباط والأفراد, وكذلك الآليات التي تحمل شعار الحملة في نقاط الضبط الأمني وعلى مداخل المدينة المنورة, لتُوَزّع الهدايا التذكارية والمنشورات التوعوية على قائدي المركبات والمسافرين في نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة على امتداد الطرق بالمدينة المنورة, مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق تعزيزاً للسلامة الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية.

وأفاد المقهوي أن الحملة التي تستمر أربعة أسابيع تتضمن بعض الأنشطة الاجتماعية في إطار جهود القوات الخاصة لأمن الطرق المستمرة في رفع مستوى السلامة المرورية, ونشر الوعي بالنظام العام, والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية, مبينًا أن الفعاليات تشمل تنفيذ زيارات للمدارس الثانوية والكليات والجامعات بالمنطقة وتنظيم محاضرات توعوية تتعلق بالسلامة المرورية, إلى جانب زيارة المرضى في مستشفيات المنطقة وتقديم الهدايا لهم, وكذلك إقامة معرض خاص بأمن الطرق في إحدى المجمعات التجارية بالمدينة المنورة, وتقديم المطبوعات التوعوية والهدايا لأفراد المجتمع, وكذلك المشاركة في معرض "سلامة الأطفال غايتنا" الذي ينظمه الدفاع المدني بالمدينة المنورة خلال الشهر الجاري.

// انتهى //

13:17ت م

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المدينة المنورة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسدشن مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك العصيل اليوم, الحملة التوعوية "أمنكم وسلامتكم هدفنا" وانطلاق مسيرة الآليات الخاصة بأمن الطرق, بحضور قائدة القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة العقيد تركي بن نايف المقهوي, ومدير دوريات الأمن العقيد عبد الله بن أحمد الغامدي, ومدير إدارة مرور العقيد صلاح بن سمار الجابري, وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة.وأوضح قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة العقيد تركي المقهوي أن هذه الحملة التي تقام بالتزامن في المدينة المنورة ومحافظات ينبع والعلا وبدر والحناكية وخيبر تشمل تكثيف تواجد الضباط والأفراد, وكذلك الآليات التي تحمل شعار الحملة في نقاط الضبط الأمني وعلى مداخل المدينة المنورة, لتُوَزّع الهدايا التذكارية والمنشورات التوعوية على قائدي المركبات والمسافرين في نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة على امتداد الطرق بالمدينة المنورة, مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق تعزيزاً للسلامة الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية.وأفاد المقهوي أن الحملة التي تستمر أربعة أسابيع تتضمن بعض الأنشطة الاجتماعية في إطار جهود القوات الخاصة لأمن الطرق المستمرة في رفع مستوى السلامة المرورية, ونشر الوعي بالنظام العام, والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية, مبينًا أن الفعاليات تشمل تنفيذ زيارات للمدارس الثانوية والكليات والجامعات بالمنطقة وتنظيم محاضرات توعوية تتعلق بالسلامة المرورية, إلى جانب زيارة المرضى في مستشفيات المنطقة وتقديم الهدايا لهم, وكذلك إقامة معرض خاص بأمن الطرق في إحدى المجمعات التجارية بالمدينة المنورة, وتقديم المطبوعات التوعوية والهدايا لأفراد المجتمع, وكذلك المشاركة في معرض "سلامة الأطفال غايتنا" الذي ينظمه الدفاع المدني بالمدينة المنورة خلال الشهر الجاري.// انتهى //13:17ت م0082

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