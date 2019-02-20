سياسي / الجامعة العربية تؤكد خطورة استمرار الموقف الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة



القاهرة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، خطورة استمرار الموقف الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم قابليته للاستمرار.

جاء ذلك خلال مشاركة أبو الغيط في الاجتماع الذي عُقد بالعاصمة الإيرلندية دبلن، لمناقشة كيفية إحياء العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والسُبل الكفيلة بحشد الإرادة الدولية لدعم حل الدولتين، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، السفير محمود عفيفي في تصريح له اليوم، أن الاجتماع الذي عُقد على مستوى وزراء الخارجية، شدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته حيال الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية، وكذلك إزاء ما يتعرض له موضوع حل الدولتين من تشكيك ومحاولات للالتفاف عليه.

// انتهى //

13:16ت م

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القاهرة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، خطورة استمرار الموقف الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم قابليته للاستمرار.جاء ذلك خلال مشاركة أبو الغيط في الاجتماع الذي عُقد بالعاصمة الإيرلندية دبلن، لمناقشة كيفية إحياء العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والسُبل الكفيلة بحشد الإرادة الدولية لدعم حل الدولتين، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، السفير محمود عفيفي في تصريح له اليوم، أن الاجتماع الذي عُقد على مستوى وزراء الخارجية، شدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته حيال الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية، وكذلك إزاء ما يتعرض له موضوع حل الدولتين من تشكيك ومحاولات للالتفاف عليه.// انتهى //13:16ت م0080

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