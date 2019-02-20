شكرا لقرائتكم خبر عن مودى: المملكة شريك موثوق للهند.. وعلاقتنا عامل استقرار للعالم والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكدّ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي؛ اليوم الأربعاء، أنّ زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ ستفتح آفاقاً جديدة وواسعة للاستثمار بين البلدين، مشيداً بالبرامج الإصلاحية القائمة في المملكة حالياً بدعم ولي العهد، مؤكداً رغبة بلاده الجادة نحو المساهمة في "رؤية السعودية 2030" عبر المشاركة في المشاريع الكبرى، مثل: نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، ومشاريع الإسكان، معتبراً أن المملكة شريك موثوق ويمكن الاعتماد عليه في المستقبل.

وأضاف مودي؛ خلال حوار أجراه الزميل جميل الذيابي؛ ونشرته "عكاظ" اليوم : نولي أولوية كبيرة لعلاقاتنا مع المملكة، فعلاقاتنا الوثيقة ترتكز على المصالح المشتركة القائمة على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ قرون، وتواصل الشعبين الدائم، وأننا نتقدم نحو إنشاء «مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي - الهندي» الذي يركز على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات محددة، في إطار «المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية»، موضحاً أن العلاقات بين الهند والسعودية ستكون عاملاً للاستقرار والسلام والأمن في المنطقة والعالم.

وتابع: تدين الهند التطرف والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، بغض النظر عن دوافعهما، وإن تعاوننا الثنائي في مجالات مكافحة الإرهاب على مر السنين تعاون وثيق، كما نرفض أي محاولة لربط هذه الظاهرة العالمية بأي جنس أو دين أو ثقافة معينة.

وقال مودي: ولي العهد يعمل لإيجاد اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، ونحن ضمن شركاء المملكة الـ 8 الإستراتيجيين، وأمن الطاقة أهم الركائز في شراكتنا الإستراتيجية، وهناك آلية شاملة للحوار الأمني على مستوى مستشاري الأمن في البلدين، ونرحب بانضمام الرياض إلى التحالف الدولي «للشمسية»، ومستعدون لتقديم مرافق تصنيع الأقمار الصناعية للمملكة.