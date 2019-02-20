شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الهندية تتزين بصور محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - تزينت شوارع وطرق وميادين العاصمة الهندية نيودلهي، بصور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك ترحيباً به خلال زيارته التاريخية لجمهورية الهند الصديقة.

ورسمت هذه الصور والأعلام الخفاقة لوحة للعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتطلع القيادتين لمرحلة جديدة من التعاون تخدم مصالحهما المشتركة، والذهاب إلى آفاق أوسع وأرحب ترضي شعبي البلدين.

وعكست مظاهر الاحتفاء والترحيب بزيارة ولي العهد لجمهورية الهند، قوة ومتانة العلاقات السعودية الهندية ومدى الأهمية التي ستضيفها هذه الزيارة في ترسيخ العلاقة بين البلدين نظراً لدورهما الريادي في المنطقة والعالم، وتركيز كل منهما على التحديث الاقتصادي وتنفيذ خطط واستراتيجيات كبرى للتنمية الاقتصادية السريعة.