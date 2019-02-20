السعودية | “الأرصاد” تنبه من رياح سطحية مثيرة للأتربة على “الشرقية”

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:50 مساءً, 20 فبراير 2019 م المناطق - الرياض أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار, تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وشمل التنبيه الدمام والخبر والإحساء والجبيل والظهران والنعيرية والقيصومة وحفر الباطن والطريق الواصل إلى الرياض.

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