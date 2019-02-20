السعودية | الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يستقبل رئيس مجلس الشورى

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:20 مساءً, 20 فبراير 2019 م

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس في دبي، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

ونقل معاليه لسموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما لسموه ولقيادة الامارات بموفور الصحة والسعادة وللشعب الشقيق اطراد التقدم والرخاء.

ونوه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بما وصلت إليه العلاقات الأخوية الراسخة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين مشيراً إلى أهمية العمل على تطويرها بما فيه مصلحة الجانبين وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد سموه أهمية دور مجالس النواب والشورى في دول المنطقة والعالم في تعزيز التقارب بين الشعوب من أجل العمل والتعاون بينها لتحقيق الأهداف التي يتطلع لها الجميع.

من جانبه أشاد رئيس مجلس الشورى بالتجربة البرلمانية الإماراتية الرائدة على مستوى المنطقة التي تعكس السياسة الحكيمة للقيادة بدولة الامارات الشقيقة.

حضر الاستقبال معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي وأعضاء وفد مجلس الشورى الدكتور عبد الله العتيبي والدكتورة نوره المري وجمال الفاخري والدكتورة حنان الأحمدي.

كما حضره عدد من أعضاء وعضوات المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات .