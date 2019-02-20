السعودية | تمديد معرض “الفهد.. روح القيادة” لمشاركة الكويت احتفالات العيد الوطني والتحرير

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:20 مساءً, 20 فبراير 2019 م

الكويت - فهد المريخي

قررت اللجنة العليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، تمديد معرض وفعاليات وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز “الفهد.. روح القيادة” والمقام حالياً في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت حتى يوم الثلاثاء ٢٦ فبراير ٢٠١٩م الجاري

وأعلنت اللجنة العليا أن هذا القرار يأتي رغبة منها في مشاركة دولة الكويت وشعبها احتفالاته بالعيد الوطني وعيد التحرير.

وقال البيان أنه تم توجيه اللجنة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بإعداد فعاليات خاصة خلال فترة التمديد.

وأكدت اللجنة العليا أن مناسبتي العيد الوطني والتحرير عزيزتين على قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها، ومن منطلق العلاقات الراسخة والمتينة وتجسيدا للتلاحم والتماسك بين البلدين سيشارك المعرض في الاحتفالات بفعاليات جاذبة تجسد الأخوة الراسخة.

يذكر أن معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز “الفهد.. روح القيادة” تم افتتاحه برعاية من سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وحضور وتشريف سمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء يوم الاثنين ١١ فبراير ٢٠١٩.