شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث آفاق التعاون مع ورئيس وزراء الهند والان نبدء بالتفاصيل



عقد صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، ودولة رئيس وزراء الهند ،اجتماعا موسعا جرى خلاله استعراض العلاقات المتميزة بين المملكة والهند، وبحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

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