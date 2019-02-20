شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودية للكهرباء" توقع اتفاقية تمويل بـ 15.2 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

وقعت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم، اتفاقية تمويل مشترك مع ستة بنوك محلية، قيمتها 15.2 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان لها :" إن هذا التمويل المتوسط الآجل الذي وقع في مقر الشركة بالرياض، يمتد إلى سبع سنوات مع فترة سماح تمتد إلى مدة عامين، مؤكدة أن التمويل تم بدون ضمانات من قبل البنوك المحلية الست.

وأكد الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري، أن هذا التمويل سيسهم في سداد بعض الالتزامات المالية للشركة وتعزيز موثوقية الخدمة للشبكة الكهربائية، وسيسهم بشكل كبير في تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال ضخ استثمارات رأسمالية تواكب الطلب المتنامي على الخدمة الكهربائية في جميع القطاعات السكنية والصناعية والحكومية والتجارية، وأيضا لمواكبة التطور التنموي الكبير الذي تشهده المملكة في كل المجالات".

وأكد أن هذا التمويل يمثل دفعة كبيرة لخطة التمويل لعام 2019، كما أنه سيمدد من متوسط مدى الاستحقاق لمزيج التمويل في الشركة، وسيعزز نفقات الشركة الأساسية، كما سيعزز التمويل في ربط الشبكة وبالتالي موثوقية الخدمة.