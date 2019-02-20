شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يشارك في مؤتمر مواجهة تمويل الإرهاب بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل
ورأس وفد المملكة إلى المؤتمر النائب العام الشيخ الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الذي يزور مصر حالياً.
ويناقش المؤتمر خلال جلساته العديد من القضايا المهمة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم، ومن بينها أفضل الممارسات والتحديات في ضبط وتحقيق قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، دور الصكوك الدولية والإقليمية لمواجهة الإرهاب وغسل الأموال، طبيعة الإجراءات التحفظية والاحترازية التي تنفذها سلطات الادعاء العام، سبل التحقيق في الجرائم التي تنطوي على استخدام شبكة المعلومات الدولية بواسطة الإرهابيين من أجل تمويل الإرهاب وغسل الأموال "الجوانب القانونية والعملية"، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وشهد الافتتاح حضوراً رفيع المستوى لعددٍ من النواب العموم من دول عربية وأجنبية، والوزراء والسُفراء وممثلي عدة بعثات دبلوماسية لدى مصر، ورؤساء الهيئات القضائية المصرية.
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