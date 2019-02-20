شكرا لقرائتكم حضور بارز ومتميز لطلاب وطالبات جمعية نبأ في نهائيات مسابقة الملك سلمان للقرآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - خميس مشيط

حققت جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة خميس مشيط، حضوراً بارزاً ومميزاً في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على مستوى المملكة في دورتها 21، والتي تم اختتام فعالياتها أمس الثلاثاء.

وتأهل من الجمعية للمسابقة على مستوى المملكة 3 طلاب و3 طالبات، وفاز الطالب ريان سعد الحسين الزهراني في الفرع الخامس بالمركز الثالث على مستوى المملكة.

الجدير بالذكر أن جمعية نبأ تميزت بعملها المؤسسي وبرامجها النوعية ومخرجاتها القرآنية، حيث كان من برامجها النوعية برنامجا التميز ومسابقة الرئيس الفخري للجمعية الشيخ عبدالعزيز بن مشيط الذي تأهل منهما المشاركون في المسابقة على مستوى المملكة.

وتطمح نبأ في السنوات القادمة أن تكون نموذجًا في تعلّم القرآن الكريم وتعليمه على مستوى المملكة.



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